Попытки избавиться от похмелья с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, необходимо понимать, что так называемое похмелье — это остаточная алкоголизация.

«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый», — отметил доктор медицинских наук в беседе с RT.

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.

По его словам, привести организм в порядок после употребления большого количества спиртного помогут кефир, крепкие бульоны, а также капустный рассол.

Ранее врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о веществе, которое поможет справиться с похмельем после празднования Нового года.