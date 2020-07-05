Психиатр, нарколог Алексей Луньков, рассуждая о наследственном алкоголизме, напомнил, что наследственность — это генетические факторы.

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— Если человек «потомственный» алкоголик, есть вероятность, что ему передался ген, который обеспечил нарушения в опиато-лимбической системе, отвечающей за наше настроение, — считает Луньков.

Очень многое зависит от среды воспитания: дети реализуют сценарий родителей, и если отец «решал проблемы» путем стакана, этот опыт перенимает ребенок.

Психологи отмечают, что моделируя поведение родителей, дети чокаются игрушечными бокалами и «курят» всё, что похоже на сигареты, то есть алкогольная атрибутика входит в их жизнь очень рано и становится привычной, обыденной.

Врач-психиатр и нарколог Даниил Покровский считает, что свой опыт родители передают детям на генетическом уровне.

— Наследственная предрасположенность к алкоголизму существует и определяет многое. Алкоголизм может не проявиться в 16 лет, но с большой вероятностью «выскочит» к 40 годам, — утверждает специалист.

По его словам, каждый желающий может обратиться в Институт общей генетики РАН имени Вавилова и выявить, есть ли у него гены, определяющие склонность к заболеванию.

Он напомнил, что «спиваются и миллионеры, и студенты Оксфордского университета, и учащиеся профессионально-технических училищ, и бездомные». Разница лишь в цене и качестве напитков, а также в скорости, с которой происходит деградация.

Ранее наркологи рассказали, как выявить предрасположенность к алкоголизму. Есть три вопроса, которые они задают человеку, пришедшему на прием. Вопросы звучат так: «Просили ли вас близкие бросить пить?», «Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?», «Было ли у вас желание опохмелиться с утра?». Если на все три вопроса вы ответили «да», то с высокой вероятностью у вас есть проблемы с алкоголем.