Существует несколько способов избавиться от запаха перегара, например, вентиляция легких, чистка зубов и кофе. Об этом 20 февраля сайту aif.ru рассказал нарколог Алексей Казанцев.

По словам специалиста, печень перерабатывает около 90% выпитого алкоголя, остальные же 10% этанола выделяются со слюной и потом.

В процессе распада этанола образуется токсичный уксусный альдегид, представляющий собой промежуточный продукт переработки этилового спирта. Его пары и являются причиной неприятного запаха, который может держаться около трех суток.

Казанцев отметил, что от запаха перегара можно избавиться с помощью вентиляции легких — совершать глубокие вдохи и выдохи. Этот процесс поможет снизить концентрацию выдыхаемых паров спирта. Кроме того, можно принять контрастный душ с мылом, шампунем или кондиционером со стойкой отдушкой.

По словам эксперта, помогает чистка зубов: полностью от запаха перегара это не избавит, но зубная паста сделает его менее заметным. Казанцев также рекомендовал прополоскать рот специальным средством для устранения неприятного запаха изо рта.

Уменьшить запах перегара поможет и свежий молотый кофе, а употребление воды и других напитков поможет быстрее восстановить минерально-кислотный баланс организма, но запах они не устранят. Помочь ослабить запах также могут продукты с сильным запахом: рыба, чеснок, голубой сыр, петрушка, свежая мята, мускатный орех, черный перец в горошинах и обычные жареные семечки.

4 февраля сообщалось, что ученые из университета Южной Калифорнии пришли к выводу: регулярное курение и употребление алкоголя приводят к ускоренному старению мозга.