Внештатный нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн считает, что причинами популярности водки в России являются быстрый эффект опьянения и экономическая выгода, потому что один ее градус стоит меньше других алкогольных напитков.

— Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических — если посчитать, сколько стоит один градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка, — сказал эксперт корреспонденту РИА Новости.

Также он отметил, что употребление водки ведет к быстрому опьянению, а чаще всего ее пьют не ради удовольствия, а для того, чтобы забыться.

Нарколог добавил, что водка не помогает расслабиться, а наоборот стимулируют человека к активным действиям, чаще всего агрессивным.

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