Популярность водки в России можно объяснить быстрым эффектом опьянения, а также дешевизной по сравнению с другими алкогольными напитками. Об этом рассказал главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, водка по-прежнему остается очень популярным алкогольным напитком в северных странах, в том числе и в России. Однако в целом в РФ потребление алкоголя снижается — за последние 10 лет примерно вдвое.

«Объяснить популярность водки трудно. Я думаю, что тут сумма разных причин, в том числе экономических: если посчитать, сколько стоит 1 градус алкогольного напитка, то получится, что самый экономичный напиток — это водка», — цитирует Брюна «РИА Новости».

Он добавил, что употребление водки ведет к быстрому опьянению, а чаще всего ее пьют не ради удовольствия, а для того, чтобы забыться, «получить кратковременный наркоз».

По его словам, крепкие напитки, в том числе водка, не помогают расслабиться, а наоборот, стимулируют человека к активным действиям.

В начале января Брюн предложил учить граждан употреблять алкоголь без вреда здоровью. Специалист уверен, что такая мера будет эффективнее ограничения продажи спиртного в ночное время.