Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил учить граждан употреблять алкоголь без вреда здоровью. Специалист уверен, что такая мера будет эффективнее ограничения продажи спиртного в ночное время.

Эксперт полагает, что, несмотря на запреты любители спиртного, «в любом случае где-нибудь что-нибудь найдут». Кроме того, ограничение на продажу не снижает потребление крепкого алкоголя, особенно зимой, да и россияне не будут полностью отказываться от алкогольных напитков.

В связи с этим Брюн предложил научить население правильно употреблять спиртное — «как пить, чем закусывать, как часто, с какими промежутками, какие вкусовые качества нужно определить в том или ином напитке».

Есть программы про еду, есть как пользоваться бытовыми приборами, и скромно умалчивается о том, что люди употребляют алкоголь, а их надо этому учить», — цитирует Брюна «РИА Новости» 2 января.

Ранее в этот день депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой увеличить время продаж шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников, чтобы россияне могли успеть закупиться накануне праздника.

В настоящее время в России запрещено продавать алкоголь с 21:00 до 8:00, однако некоторые регионы могут устанавливать иные временные ограничения.

В конце декабря нарколог Дмитрий Кубарев дал советы по употреблению спиртного в новогодние праздники.