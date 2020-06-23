Певица вспомнила, как страдала во время первой беременности

49-летняя Наргиз Закирова – не только успешная певица, но и многодетная мама. У артистки есть дочери – Сабина и Лейла, а также сын Ауэль. Кроме того, Наргиз воспитывает внука Ноя – сына старшей дочки.

Троих детей артистка родила от разных мужчин. Сейчас она поддерживает дружеские отношения с супругом Филиппом Бальзано, от которого родила дочь Лейлу. По некоторым данным, Наргиз развелась с мужчиной, но иногда публикует в Instagram совместные снимки.

В YouTube-шоу «вМесте» Закирова откровенно рассказала об отношениях с первым мужем Русланом Шариповым. По словам Наргиз, она развелась с мужчиной из-за его измен. Кроме того, супруг предал ее, когда она была беременна первым ребенком. Тогда будущей звезде сцены было чуть больше 18-ти лет.

«Этот человек меня предал. Причем предал, когда я была на седьмом месяце беременности. Это меня сломало. Тогда я пообещала себе, что не буду ни с кем, пока не полюблю по-настоящему»

Сейчас Наргиз называет своей самой большой любовью Филиппа. Он стал для нее не только мужем, но и близким другом.

«Единственная моя любовь муж, с которым я познакомилась в США. Это была огромная любовь. Я никогда раньше такого не испытывала. Тогда мне было нужно это чувство»

Фото: @nargizzakirova_official