Направленное президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Индонезию в этом году все еще в силе, несмотря на ограничения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, сообщил Mpravda.com посол страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

Президент РФ и глава Индонезии Джоко Видодо собирались провести очную встречу в этом году, на ней планировалось среди прочего подписать декларацию о стратегическом сотрудничестве между Москвой и Джакартой. Однако пандемия коронавируса осложнила ситуацию с организацией международных мероприятий.

«Приглашение все еще действительно. Конечно, мы понимаем, что существуют некоторые перебои в связи с коронавирусом», — сказал Суприяди.

«Зависит от занятости президента Путина, конечно, и, разумеется, нам нужно оценить наличие свободного времени у нашего президента», — отметил посол Индонезии, добавив, что детали возможной поездки Путина еще не объявлены.

Ранее посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия и Индонезия полностью готовы к подписанию декларации о стратегическом партнерстве, его задерживает только COVID-19. Она уверена, что данное событие произойдет, как только для этого появится возможность.

Россия и Индонезия подошли к 70-летнему юбилею дипломатических отношений, который отмечается в этом году, с солидным багажом достижений.