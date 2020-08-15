Как сообщалось ранее, по размеру зрачка можно заметить предпосылки скорой смерти человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Российские медики рассказали, по каким ещё признакам можно понять, что человеку осталось недолго жить. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что первичные признаки летального исхода возникают при наличии хронических заболеваний, когда ситуация резко ухудшается. А внезапная смерть может наступить, например, в результате сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоэмболии, анафилактического шока.

Врач-кардиолог Анатолий Трифонов, в свою очередь, подчеркнул, что при заболеваниях сосудов симптомы видны на лице.

— Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице. Если, скажем, речь идёт о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10–15 дней до летального исхода, — сказал врач.

По его словам, у человека могут возникнуть одышка, вялость, чувство тревоги и страха, потеря сознания (неоднократная), покраснение или побледнение кожи, расширение зрачков.

— Главные предшествующие смерти симптомы, — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости, — сказал медик.

Смерть в этом случае может наступить в ближайшие часы, добавил он.

Синдром внезапной смерти чаще всего встречается у новорожденных, которые умирают без каких-либо объективных на то причин. Такое явление еще называют «смертью в колыбели». Как правило, причину внезапной смерти не могут установить и патологоанатомы.