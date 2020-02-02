СПОРТ

Наперекор стихии: в Сочи завершился этап КМ по горным лыжам среди женщин

18:32 02/02/2020

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На сочинском горнолыжном курорте «Роза Хутор» завершился единственный российский этап Кубка мира по горным лыжам среди женщин. Накануне снегопад помешал провести соревнования по скоростному спуску, но сегодня лыжницы вышли на старт гигантского слалома, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Михайлов.

Спустя восемь лет единственный российский этап Кубка мира по горнолыжном спорту в Сочи все таки состоялся. Правда, погода преподнесла спортсменам неприятный сюрприз – три дня в горах шел небывалый снегопад. Организаторы отменяли одну тренировку за другой, и в итоге, несмотря на все усилия, пришлось отказаться от соревнований по скоростному спуску.

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«Скоростной пуск – единственная дисциплина в горнолыжном спорте, в котором есть такое понятие как официальная тренировка. Устанавливается трасса, на этой трассе обязательно проводится как минимум одна официальная тренировка, и потом – соревнования. Если нет официальной тренировки, то соревнований не может быть», – пояснил главный судья соревнований Александр Орлов.

На второй день Кубка мира трассу готовили с ночи. На горнолыжном склоне работало 190 человек. Разравнивали, уплотняли и помечали коридор для лыжниц.

«Основными является группа заглаживания, они ездят прямо по трассе и своими лыжами убирают лишний снег, делают его ровным», – рассказал судья на трассе Андрей Шилов.

В дни проведения такого уровня соревнований легенды горнолыжного спорта не только на трассе. Знаменитый горнолыжник Михаил Логинов работает на Кубке в качестве консультанта. Ему, как профессиональному спортсмену, хорошо известно, как погода может психологически помешать спортсмену.

«Те, кто близок к победам, могут перегореть. Есть такое понятие в спорте – перегореть перед стартом», – заметил Логинов.

И вот трасса почти готова. Лыжницы впервые за три дня выходят на трассу.

Погода в Сочи меняется каждую минуту. С утра было солнце, потом пошел снег, но, похоже, гонку отменять не собираются. Девушки тестируют трассу и на финишной зоне повторяют каждый поворот в деталях. Выглядит это как мистический ритуал.

Поболеть на кубок мира приехала детская горнолыжная школа из Петрозаводска в полном составе. Они собирают автографы спортсменок и болеют за сильнейших.

«Всем клубом приехали на «Роза Хутор», где была жеребьевка. Когда мы фотографировались со спортсменками, мне Бриньоне дала автограф и подарила мишку», – рассказала юная горнолыжница Диана Ли.

На Кубке мира победила итальянка Федерика Бриньоне. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года серьезнее всех отнеслась к непростой сочинской трассе.

«Конечно, с погодой нам не повезло, и старт пришлось отменить. Было обидно, мы к нему готовились. Но с природой спорить бесполезно. А вообще в Сочи мне очень нравится. Все просто прекрасно организовано», – отметила победительница соревнований.

Российская спортсменка Юлия Плешкова финишировала 29-й, получив необходимые кубковые очки для продолжения борьбы.

«Огромное спасибо зрителям и всем, кто работал здесь, все поддерживали. Это помогало, но не получилось у меня сегодня сделать то, что нужно. Ошиблась на самом верху трассы, и потом было сложно наверстать», – оценила свой результат Юлия.

Впереди спортсменок ждет еще три этапа. Но сочинская трасса, признаются профессионалы, самая сложная.



