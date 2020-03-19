Актера сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова, задержанного 18 марта за пьяный дебош, отпустили из полиции. ОБ этом сообщил его адвокат Алим Бишенов.

«Кирилл Емельянов освобожден. Обвинение не предъявлено. Далее планируется проведение следственных действий», — цитирует его «РИА Новости».

В отношении Емельянова возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Инцидент произошел накануне в квартире во 2-м Мосфильмовском переулке. По предварительным данным, распивавшему алкоголь с моделью Екатериной Бобковой, фигурировавшей свидетелем в деле футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, стало плохо.

Прибывшие на вызов врачи «скорой помощи» попытались помочь Емельянову, однако 28-летний актер набросился на них с оскорблениями, и, по некоторым данным, даже нанес травму одному из врачей.

Артиста доставили в отделение, где он и провел ночь.

Ранее инцидент прокомментировал отец Емельянова.