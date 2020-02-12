Жительница Москвы осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти. Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.

На кадрах, снятых самим водителем, девушка кричит: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она угрожает водителю тем, что «сейчас люди сюда подъедут». Таксист в свою очередь сохраняет спокойствие и отвечает пассажирке, что не повезет ее.

По некоторым данным, женщина вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в один из московских фитнес-центров. Чем закончился инцидент — неизвестно.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что в Москве 47-летний водитель такси обратился в полицию после того, как неизвестный проткнул ему щеку ножом.