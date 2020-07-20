Среди самых громких новостей минувших выходных – сообщение о пожаре в знаменитом кафедральном соборе французского Нанта. Одна из основных версий следствия: это поджог. Но кому и зачем понадобилось «пускать красного петуха» в столь уникальное сооружение? Корреспондент «» побеседовал с исследователем, который считает, что случившаяся непоправимая беда – вполне вероятно дело рук пиромана.

Немногим больше года прошло с того дня, как в Париже загорелся знаменитый Нотр-Дам, и вот 18 июля новая огненная напасть обрушилась на Францию. Теперь полыхнуло в Нанте, – там тоже пострадал древний, знаменитый собор. Из-за разгула огненной стихии в нем погибли ценнейшие артефакты – уникальный орган эпохи барокко, витражи времен Людовика XII, другие элементы интерьера.

В результате предварительных следственных действий на месте происшествия удалось обнаружить сразу три очага возгорания в разных местах здания. Это позволило специалистам сделать вывод, что наиболее вероятной причиной пожара является умышленный поджог.

Свои комментарии по поводу нантских событий «» дал исследователь-историк Михаил Крошневский.

— Я совсем не удивлюсь, если по итогам расследования выяснится, что собор в Нанте поджег человек, страдающий таким патологическим синдромом, как пиромания, — подчеркнул Крошневский. – Увы, если поднять архивные документы, перелистать подшивки старых газет, окажется, что подобные прецеденты в прошлом – не редкость. Ведь пиромания отнюдь не уникальный случай человеческого «дефектного поведения».

Сам термин – пиромания, появился почти 200 лет назад, хотя описания подобных ЧП можно найти в куда более древних хрониках. На самом деле это болезнь, связанная с расстройством психики. Ученые определили его как синдром, выражающийся в возникновении приступов непреодолимого желания поджечь что-то. Если человек, поддавшись такому «зову души», совершил более одного поджога, то его с полным основанием можно квалифицировать как пиромана.

Устроив очередное возгорание и наблюдая за разрушительным распространением пламени, пироман ощущает психологическую разрядку, даже настоящий восторг. Он может впасть в состояние эйфории, а в некоторых случаях – испытать сексуальное возбуждение, этакий квази-оргазм. Среди ученых существует также версия, что пиромания является для некоторых людей способом удовлетворить патологическую тягу к демонстрации собственной силы, доминированию, утверждению высокого социального статуса.

При этом какого-либо мотивированного объяснения подобным своим поступкам сам поджигатель дать не может. Для него это инстинктивное желание – «призыв внутреннего голоса». При всем том такой человек, устраивая поджог, не ставит целью получить материальную выгоду, отомстить кому-то или скрыть в огне следы преступления. Зачастую ему даже все равно, что поджигать — старинный храм, соседский автомобиль, скамейку в парке или кучу мусора. Просто поджог ради поджога!

Некоторые исследователи, занимавшиеся темой пиромании, пришли к выводу, что такая патологическая тяга к созданию пламени формируется в детском возрасте. – Хорошо известно, что очень многие малыши и подростки обожают «баловаться со спичками», поджигать что-нибудь, разводить костры… Правда, у большинства подобное увлечение огнем потом заметно снижается, даже сходит на нет. Но отдельные люди в силу различных причин сохраняют пристрастие к «огненным забавам» даже в зрелом возрасте.

Единого устоявшегося мнения о причинно-следственных связях возникновения такого синдрома нет. В числе «виновников» могут оказываться различные отклонения, развившиеся в деятельности мозга, увлечение алкоголем, наркотиками… Медикам известно также, что в каких-то случаях это может быть самостоятельное заболевание, а в других – лишь симптом другого психического расстройства у человека, например, шизофрении.

Были проведены статистические исследования, которые показали, что приступам пиромании в большей или меньшей степени подвержены около 0,4% населения. Причем из этого числа подавляющее большинство – мужчины.

Если перейти теперь от теории к практике, то могу упомянуть несколько довольно характерных случаев проявления пиромании из далекого прошлого и из наших дней.

Едва ли не самый знаменитый подобный инцидент связан с именем Герострата. Этот рядовой житель Древней Греции так и сгинул бы в безвестности, однако умудрился навеки сохранить память о себе в истории, устроив летом 356 года до нашей эры опустошительный пожар в храме Артемиды в Эфесе. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что злополучный искатель минуты славы все-таки не может быть со 100-процентной уверенностью отнесен к категории пироманов. Ведь из древних летописей нам не известно, водились ли за ним до того подобные грехи.

А вот известного американского ученого, физика-экспериментатора Роберта Вуда (1868-1955 гг.) вполне обоснованно считают страдавшим пироманией. Он с детских лет сохранил нездоровое увлечение огнем. Еще будучи совсем маленьким Робби обожал что-нибудь поджигать и любоваться разгорающимся пламенем. Такое «хобби» сохранилось и в более зрелые годы, так что Вуд продолжал устраивать себе «праздники огня», наводя при этом панику на своих соседей, которые регулярно вызывали к «огнепоклоннику» полицию. Интересно, что впоследствии, серьезно занявшись наукой, Вуд успешно консультировал стражей закона, — помогал им разбираться, при помощи каких взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ совершены те или иные преступления – подрывы и поджоги.

К крупнейшей трагедии привела пироманская страсть американца Джорджа Роджерса. Он служил радистом на океанском лайнере «Морро Касл» и во время очередного рейса этого пассажирского судна в ночь на 8 сентября 1934 года устроил на нем пожар. Последствия оказались страшными: погибло в огне и утонуло более 130 человек. Причем сам Роджерс едва не стал одной из жертв собственного поступка. Когда пламя уже вовсю разбушевалось на корабле, он до последнего сидел в радиорубке и отправлял в эфир сигнал бедствия. Проникшие в помещение языки пламени вызвали взрыв запасных аккумуляторов, и все помещение заволокло едким паром, от которого радист потерял сознание. Лишь случайно его обнаружил и спас один из пробегавших мимо радиорубки членов экипажа. В конечном итоге именно благодаря героизму Роджерса о пожаре «Морро Касл» узнали на других судах и поспешили на помощь.

После этого радиста чествовали как героя, в Голливуде даже хотели снять фильм о его подвиге. Но спустя время вскрылась ужасная правда: трагедия на лайнере случилась именно по его вине. Причем Роджерс действовал, хорошо продумав свой адский план. Например, он заранее отключил на лайнере автоматическую систему определения очагов возгорания и специально открыл вентили цистерны, питающей аварийный дизель-генератор, направив газовое топливо из этой емкости с верхней палубы на расположенные под ней, в результате чего впоследствии огонь стал распространяться по судну необычно – сверху вниз, что осложняло тушение пожара. Наконец, на последнем этапе этой дьявольской операции одержимый пагубной страстью маньяк поджег при помощи самодельных воспламенителей замедленного действия библиотеку и еще несколько судовых помещений на лайнере. В 1953 году суд приговорил Роджерса к пожизненному заключению, однако в неволе он прожил недолго: пять лет спустя поджигатель скончался от инфаркта.

Одним из рекордсменов стал пироман, о котором упомянул в своих заметках берлинский криминолог Клаудиус Одер. Этот человек, страдавший психическими отклонениями, совершал поджоги более 600 раз.

Нередки случаи, когда объектами, привлекшими внимание страдающих пироманией, становились культовые сооружения. Вот лишь несколько относительно недавних примеров.

22 ноября 2001 года в Питерборо (Великобритания) произошел пожар в средневековом соборе Святого Петра, построенном еще в XIII веке. Хотя пламя удалось довольно быстро погасить, все-таки серьезно пострадали орган и росписи. Следствие пришло к выводу, что причиной возгорания был поджог. При этом улик, подтверждающих идеологические, религиозные или иные аргументированные причины такого теракта обнаружено не было.

29 мая 2006 года в финском городе Порвоо загорелся кафедральный лютеранский собор XV века. В результате обрушилась внешняя конструкция крыши. Причиной пожара был поджог, совершенный 18-летним местным жителем. Позднее он был осужден на шесть с половиной лет тюрьмы.

Всем наверняка памятен пожар, устроенный юным сатанистом в Кондопоге 10 августа 2018-го. В результате его варварской «акции» дотла сгорел уникальный памятник древнерусского деревянного зодчества – Успенская церковь, построенная во второй половине 18-го столетия. Этот трагический инцидент я также включил в свой список, поскольку наблюдения исследователей показывают, что многие так называемые сатанисты страдают нездоровой тягой к огненным «действам», то есть по сути своей являются пироманами.

Еще из недавних пироманских похождений в России. 19 марта 2017 года в одном из районов Волгограда неизвестные «огнепоклонники» сожгли две припаркованные на улице дорогие иномарки – «Порш Кайен» и «Ауди».

А в начале апреля нынешнего года в Екатеринбурге был пойман местный 28-летний житель, которого уличили в поджогах бараков. Причем, как написано в сообщении об этом аресте, поджоги он «совершал без какой-либо причины, из удовольствия».