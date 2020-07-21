Сердечно-сосудистые заболевания служат одной из самых частых причин смерти во всем мире. В борьбе с ними ученые разработали специальные частицы, защищающие атеросклеротические бляшки от разрушения

Атеросклероз является огромной проблемой для современного здравоохранения. Большинство людей уже в юном возрасте имеют некоторое количество атеросклеротических бляшек. По мере взросления объем бляшки увеличивается, как и вероятность ее разрыва с образованием тромбов и развитием тромбоэмболии.

Артериальные бляшки представляют собой выпуклое образование на стенках сосудов, покрытое тонким слоем — фиброзной крышкой. Фибринозная крышка состоит из коллагена.

Как правило, нестабильные бляшки имеют тонкий коллагеновый "колпачок", что повышает вероятность их разрыва. Однако, если этот коллагеновый барьер утолщается, риск разрыва бляшки с последующим развитием сердечно-сосудистых катастроф снижается.

Исследовательская группа из Департамента биомедицинской инженерии Университета Южной Калифорнии (США) разработала неинвазивную наночастицу, которую можно вводить с помощью инъекции в сосуды для усиления коллагенового каркаса на нестабильных атеросклеротических бляшках.

Исследование опубликовано в журнале Advanced Therapeutics.

Действие указанной наночастицы основано на том, что каркас бляшки может быть поврежден ферментом коллагеназой, расщепляющей коллаген. Новая наночастица доставляет к атеросклеротической бляшке пептид Col-1, который маскируется под коллаген и защищает ее от разрушения коллагеназой.

Результаты исследования in vitro и с участием мышей показали, что при введении наночастиц активность фермента коллагеназы в области бляшек снижается.

Еще одним секретом успеха наночастиц служит другой пептид, называемый MCP-1, который позволяет достигнуть области, где расположены бляшки. Он связывается с моноцитами, иммунными клетками, стремящимися из кровотока к месту воспаления.

Неинвазивная природа наночастиц является их ключевой особенностью.

Предложенный метод профилактики сердечно-сосудистых катастроф у людей с атеросклерозом является инновационным и потенциально способен спасти много жизней.

Необходимы дальнейшие исследования с участием людей, оценка эффективности и безопасности применения наночастиц.



doi.org/10.1002/adtp.201900196



