Футбол в России настолько удивителен и прекрасен, что каждый новый сезон, как детектив. Нет, не потому, что чемпион неизвестен или потому что звезды сплошь и рядом. И скорости невысокие, и выносливости не хватает. Но у нас есть другие способы зацепить зрителя, а уж сейчас нам завидуют даже европейцы. И вот почему.

В последние дни в голове постоянно вертится сцена из «Джентльменов удачи», когда лже-Доцент объясняет Косому, почему его бывший приятель — рядовой инженеришка будет ему завидовать. Утром на работу, вечером с работы, в театрик сходит, в санаторий съездит — тоска смертная. А быть джентльменом удачи— романтика! И подумалось — это про нас. Про самый романтичный в мире российский футбол.

Ну посмотрите, какая же смертная тоска в Англии. У них без возобновления чемпионата лига потеряет в общей сложности больше миллиарда фунтов стерлингов! Потому что 59 процентов дохода самой богатой лиге мира приносит продажа прав на телетрансляции. Не будет футбола, не будет трансляций, не будет денег. И они зачем-то целых две недели спорили, надо ли возобновлять чемпионат.

А когда решили-таки начать проект «Перезапуск» (название специально придумали — смешные!), сразу отказались от зрителей. Ежедневный прирост более тысячи зараженных на страну не позволяет такую роскошь. Ну не странное ли решение? Не нужны им что ли еще миллионы фунтов стерлингов? За сезон 20 клубов зарабатывают в совокупности — почти 800.

То ли дело у нас. От телекомпаний клубы получают — с гулькин нос. Доходы в дни матча — слезы. Но мы, как водится, по-тихому все порешали и объявили: сезон возобновляется. А потом и вовсе бомбанули: со зрителями! И никто не понял, зачем.

Атмосфера? Дело важное, конечно. Но какую атмосферу могут создать 10% зрителей, которые будут сидеть в полутора метрах друг от друга и в масках. А, точно! Мы ж в России живем, тут все делают вид: одни — что исполняют предписания, другие — что следят за исполнением. В Самаре вон на матче с «Ахматом» зрители плевать хотели и на социальную дистанцию, и на средства защиты. Все в кучке, все без масок — нам не страшен серый волк.

***

Англичане слишком долго спорили между собой, неделями обсуждая новый регламент. Будете играть на нейтральных аренах в местах, где нет густонаселенных районов — предлагали клубам. Еще чего! — ответили клубы. Зачем их вообще спрашивали?

Зачем спрашивали игроков? Эти миллионеры насупили бровки и сказали, что им, дескать, страшно — у них семьи, дети, родители престарелые. А вдруг мы заразимся, когда начнем играть? И вообще, вы, говорят они, обсуждаете, как возобновить чемпионат, но никто не хочет думать, как его закончить.

И правда. А вдруг положительные тесты в команде? Как играть, если всех на карантин посадят? Чемпионат тогда можно будет быстро сворачивать обратно. Но тут британское правительство выпустило рекомендации, что только после 15 минут тесного общения нужно отслеживать контактных с зараженным. В АПЛ быстренько подсуетились и вытащили исследование: они раньше с помощью GPS-технологий изучили 288 матчей и выяснили, что во время игры футболисты не контактируют друг с другом более 5 минут в 98% случаев. А потом еще показали, что сейчас, во время тренировок их средний единовременный контакт снизился с 3,3 до 1,8 секунд — перестали они болтать в перерывах, на уши друг другу что-то шептать — ответственные!

И в протоколе возобновления прописали: изолируется только зараженный, на семь дней. А потом если тест отрицательный — добро пожаловать обратно. Всех контактных тоже, конечно, проверят. Причем тестировать всех в обязательном порядке в любом случае два раза в неделю. Шаг влево — санкции. За тесты отвечает биотехнологическая компания «с большим опытом COVID-тестирований», специально нанятая лигой.

Ну тоска же! Все продумано, все просчитано, аж противно У них даже в регламенте возобновления чемпионата, выложенном на сайте АПЛ и исполненном с картинками и схемами, где все даже ежику понятно, четко прописано, где должны лежать запасные мячи, потому что болбоев на играх не будет. Скучные люди.

На сайте РПЛ тоже есть регламент возобновления чемпионата — 28 страниц мелким шрифтом. Продраться было нелегко, но выяснилось, что ежедневное «физикальное обследование» (температура, пульс, пальпация внутренних органов и т. д.) должно проводиться ежедневно командным врачом, а ПЦР-тестирование раз в неделю во время тренировочных сборов и раз в пять дней — во время соревновательного периода. Кем — так и осталось загадкой. Кто это контролирует — вселенская тайна.

Вот поэтому и скучно же открывать британские сайты, где обсуждается только чумовой пас Маркуса Рэшфорда и трансфер Тимо Вернера в «Челси», ну или третий день подряд описывают, кто, когда и как сел на одной колено в позу Колина Каперника. Но вчера им несказанно повезло…

Вчера возобновилась Российская премьер-лига! И в первый же игровой день случился наискандальнейший матч «Сочи» — «Ростов», в котором команда гостей выпустила на поле подростков. И подростки эти «боролись, как львы», но все равно продули 1:10 взрослым бородатым дядькам, которые когда-то даже в сборной России. Играли. У британцев праздник — хоть что-то интересное в футболе на земном шарике случилось. Daily Mail, Evening Standard и иже с ними принялись выставлять интересное на главные страницы своих порталов.

***

Мы — счастливые люди. У нас самый интересный чемпионат. Дрезденское «Динамо» угодило в такую же историю, как «Ростов». Немецкая футбольная лига не устанавливала 14-дневный карантин для всей команды, им достаточно изолировать зараженного, а остальных протестировать, но местные власти были другого мнения и пришлось подчиниться. «Динамо» никак не могло сыграть первые матчи после возобновления второй бундеслиги, но их просто взяли и перенесли. Тоска.

Вот у нас — детективная мелодрама с непредсказуемым концом. Захватывает до дрожи.

— Этот нехороший «Ростов» игроков своих к родственникам отпускал, они там заражались и в команду вирус принесли!

— А где написано, что нельзя? Мы ничего не нарушали. Перенесите игру.

— Мы не можем, «Сочи» не соглашается. Что? Ну и пусть тогда ради «Сочи» игру перенесли, когда полкоманды с ангиной слегли. Но это другое! В общем, сами разбирайтесь.

— Алло? Это «Сочи»? Как-как? Куда нам идти?

И вот запертый в четырех стенах на карантине Валерий Карпин, всегда умеющий точно назвать вещи своими именами, вместе с руководством клуба решает отправить в бывшую столицу скандальных Олимпийских игр мальчиков-подростков. Ну и что, что они с марта друг друга в глаза не видели, подумаешь! Одну тренировку провели и хватит. Мы сейчас с ними быстренько профессиональный контракт подпишем и отправим со взрослыми дядьками рубиться.

Пацанята вроде и рады, но испуганы, конечно. Со страху перед бородатым Новосельцевым и отсидевшим Кокориным они аж на 52-й секунде гол забили и с пенальти не пропустили. А зачем все это было нужно? Все равно на верный проигрыш мальчишек отправляли, так техническое поражение хоть 0:3, а 1:10. Но тут на два шага вперед надо думать — следующий-то матч тоже пропускать придется, а после двух «неявок» по регламенту следует снятие с чемпионата.

Ну у нас же не звери в футболе, в конце концов. Максим Митрофанов из РФС говорил, что никого из-за этого мы снимать не будем. А бумажка есть? Может, где-то и есть, но это ни науке, ни «Ростову», видимо, не известно.

Российский футбол с его замечательными судьями, не менее прекрасными стадионами и двойными стандартами всегда был весел и прекрасен. А в форс-мажорных условиях мы еще такое увидим, что ни одному англичанину не снилось. Попкорн в студию. Много.