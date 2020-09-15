Министерство финансов РФ, пытаясь залатать дыру в бюджете «наращивает долговую пирамиду», сообщает «Свободная пресса». До конца года отечественные эксперты собираются занять в 2 раза больше денег, чем планировалось изначально.

Объем финансовых заимствований на начало 2020 года оценивался на уровне 2,3 триллиона рублей, отмечает автор статьи. В связи последствиями пандемии коронавируса, а также снижением спроса на энергоресурсы и, как следствие, возникновением экономического кризиса в Минфине, было принято решение увеличить сумму до 5,4 триллиона рублей.

При этом учитывается, что около 967 миллиардов рублей из этих средств будут направлены на погашение облигаций, а оставшиеся 4,4 триллиона рублей должны закрыть «дыру в бюджете», образовавшуюся от незапланированного государством антикризисного пакета мер из-за разгула коронавируса.

Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич, комментируя инициативу Минфина, заявил, что проблему дефицита бюджета РФ, который на конец года прогнозируется на уровне 5% ВВП, необходимо решать не наращиванием долгов, а за счет снижения курса рубля, налоговых стимулов, списания задолженностей по коммунальным платежам. При этом власти, по его словам, с позицией, согласно которой оживление экономики невозможно без освобождения населения от финансовой нагрузки, не согласно.