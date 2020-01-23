Врачи обследовали китайца и россиянина, которые прибыли в Санкт-Петербург из Китая, и диагностировали у них ОРВИ вопреки подозрениям на наличие нового коронавируса. Об этом в четверг, 23 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя городского управления Роспотребнадзора.

«У обоих подтвердился диагноз ОРВИ, коронавируса у них точно нет», — рассказала собеседница информагентства.

В настоящее время состояние мужчин стабильное. Они проходят лечение.

22 января двух пассажиров госпитализировали в петербургскую Боткинскую больницу из аэропорта Пулково с подозрением на коронавирус. Главврач учреждения Алексей Яковлев рассказал, что у них взяли анализы и устанавливают диагноз.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка неизвестного заболевания вирусной пневмонии, которым оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Согласно последним данным количество инфицированных коронавирусом в Китае превысило 600 человек. Число скончавшихся от этого вируса достигло 17.

В свою очередь, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе России из-за обнаруженного в Китае нового коронавирус. Помимо этого, ведомства разработало метод диагностики нового коронавируса, а Центр стратегического планирования при Минздраве заявил, что создаст специальный тест на наличие 2019-nCoV. Диагностика заболевания займет 15–20 минут.