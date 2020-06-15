В Санкт-Петербурге произошло дерзкое ограбление около 10 утра в промзоне у дома № 295 по проспекту Обуховской Обороны на виду у свидетелей и камер видеонаблюдения.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербурге», налетчики атаковали работников логистической компании и похитили перевозимые ими деньги. Судя по кадрам, грабители подлетели к инкассаторам сзади и мощными ударами просто сбили их с ног, после чего завладели деньгами. По предварительным данным добычей преступников стала сумма около 10 млн рублей.

После этого один из налетчиков просто отогнул шлагбаум на выезде из промзоны, пропустив таким образом автомобиль с подельниками, затем сел в салон сам и все преступники скрылись.

Сейчас полиция пытается установить лиц причастных к ограблению и их местонахождение.