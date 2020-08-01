Накопительные пенсии российских граждан будут повышены на 9,13%, что коснется 80 тыс. человек.

Как ранее сообщили в ПФР, такой коэффициент был определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

Также получат повышение участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком.

В ПФР сообщили, что на проведение перерасчета выплат выделят 1,8 млрд рублей, из которых 1,53 млрд руб. пойдет на повышение на увеличение накопительных пенсий.