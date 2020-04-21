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В Верховном суде (ВС) России предупредили, что срок привлечения к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил составляет год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о части 2 административной статьи 6.3 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период режима ЧС, во время карантина или при возникновении угрозы распространения заболевания).

Срок давности по части 2 этой статьи составляет один год и исчисляется с момента, когда было обнаружено правонарушение.

Как сообщал «Рамблер», ранее по части 2 статьи 6.3 штрафовали россиян, вышедших на детские площадки и гулявших на набережных.

Статья предусматривает штрафы от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, от 50 до 150 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 тысяч до полумиллиона рублей — для юридических лиц.

За нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержащее уголовно наказуемого деяния, грозят штрафы от 150 тысяч до миллиона рублей.

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