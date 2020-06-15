Приговор, вынесенный 17 марта Свердловским районным судом г. Перми Александру Вахрушеву, директору Дирекции реализации проектов в регионе «Пермский край» АО «Стройтрансгаз» (СТГ), удивляет Процесс, который вел судья Александр Гулин, один из немногих в истории современной юриспруденции, , когда вопреки ст. 23 УПК РФ потерпевшая компания не обращалась с письменным заявлением и не давала согласия на возбуждение уголовного дела.

Уголовное дело по статье о коммерческом подкупе (ст. 204 ч. 8 УК РФ) было возбуждено по устному заявлению Дмитрия Кичигина, депутата Соликамской городской Думы и индивидуального предпринимателя. Его единственная юридически значимая связь с якобы потерпевшей компанией ООО «Камастрой» заключалась в наличии доверенности на представление ее интересов. Генеральный директор «Камастроя» О. Клочихина на суде призналась, что видела обвиняемого Александра Вахрушева за все время отношений между их подрядной фирмой и СТГ только один раз, когда он приезжал смотреть строительную площадку. Но она (цитата из приговора) «считает, что Вахрушев А.В. требовал деньги за подписание актов выполненных работ».

В свою очередь адвокат Вахрушева Артем Моисеев утверждает, что никаких свидетельств о «вымогательстве» Вахрушевым денег с «Камастроя» суду не предъявлено до сих пор, вся доказательная база сводится к словам самого Кичигина. Причем сумма варьировалась от 75 до 1,5 млн рублей.

Ранее, 4 июля 2019 года прокурор района В. Подгайный возвратил дело следователю, перечислив нарушенные статьи УПК РФ: 7, 16, 89, 217, 220.

Вахрушев, по его утверждению, не мог вмешаться в процесс ежемесячного принятия актов о выполненных работах, даже если бы и захотел. Выполнение работ контролировалось независимой ООО «СтройКонтрольСервис» (далее СКС), являющейся техническим заказчиком строительства по договору с генеральным заказчиком АО «Корпорация развития Пермского края». Контроль строительства также осуществлялся Инспекцией государственного строительного надзора. В СТГ в строительный процесс, по сути, не вмешивались, а осуществляли только надзорные функции за правильным оформлением отчетности.

Порядок отчетности был устроен следующим образом. Каждый месяц ООО «Камастрой» сдает исполнительную документацию в СКС в Березниках. Проверив документы, СКС отправляет их в СТГ, где документы проверяет главный специалист по исполнительной документации Пермской Дирекции СТГ. В ноябре исполнительная документация предоставлена не была, в связи с чем после 20 числа главный специалист подготовила письмо, в котором было отказано в приемке актов выполненных работ и актов о стоимости выполненных работ по формам КС-2, КС-3. Мотивированный отказ, показала женщина на суде, был составлен по её инициативе, поскольку это входит в ее обязанности, от Вахрушева она таких указаний не получала.

«Камастрой» к 17 декабря 2018 года изготовила всю необходимую исполнительную документацию за ноябрь 2018 года, документы был приняты, 19 декабря А. Вахрушев подписал все акты и передал документацию для оплаты работ. На следующий день он был арестован якобы в момент получения взятки.

Суд отказался выяснять, зачем Кичигину нужно было давать взятку Вахрушеву, если документы на оплату были подписаны, и как мог Вахрушев после подписания актов вымогать откат за их подписание. каким образом Вахрушев мог вообще чем-то помочь или помешать «Камастрою».

В апелляционной жалобе адвокат указывает на многочисленные нарушения при вынесении приговора, в том числе на совершенную нелепость «В постановление о возбуждении уголовного дела была внесена сумма еще до задержания, изъятия и пересчета денег. Нет и самих денег — использовался муляж, купюры не были никем проверены и были скрыты от суда и стороны защиты для их исследования и проверки. В итоге в деле нет ничего, кроме слов Кичигина», — комментирует процесс защитник.

По сути, считает юрист Михаил Хартман из Центра Изучения региональных проблем, в ходе судебного процесса суд выступил на стороне обвинения и попытался исправить допущенные следствием нарушения УПК РФ Вахрушев в апелляционной жалобе на приговор утверждает, что Кичигин решил его подставить, устроив провокацию с целью отстранения его от должности.

Сам Кичигин, и его компания «Камастрой», не в первый раз становятся участниками скандалов.

Справка. В 2019 году президентский проект ОНФ «За честные закупки» выявил многочисленные нарушения в подрядных работах «Камастрой». Внимание активистов ОНФ тогда привлекли два объекта в Соликамске – реконструкция школы №13 и крытый ледовый каток. На момент проверки работы по школе были просрочены на полгода. К строительству катка фирма даже не приступала, хотя причитающие авансы все были получены в срок.

Кроме того, по сообщению СМИ в 2012 году бизнесмен и депутат Кичигин приговором Соликамского городского суда от 5 сентября 2012 года наказан штрафом в 250 тысяч рублей за сокрытие денежных средств, за счет которых взимается недоимка с организации (статья 199.2 УК РФ).

Если в этом деле что есть особо странного, то каким образом такая солидная организация, как АО «Стройтрансгаз», став гендподрядчиком по трем госконтрактам на 3 млрд рублей (строительство многоквартирных домов в Березняках, автомобильного моста через Чусовую в Перми и реконструкцию инженерных сетей международного аэропорта Большое Савино), нашла такого подрядчика как «Камастрой».

В итоге Свердловский райсуд Перми приговорил Вахрушева к 7,5 года лишения свободы со штрафом в сумме 11 млн рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на 4 года.

Довольно суровое наказание для отца-одиночке троих малолетных детей. Суд не принял во внимание этот факт при назначении наказания, то есть фактически дети могут оказаться в детском доме.

При изучении документов процесса само собой появляется странное умозаключение. Если генподрядчик берет откаты с подрядчика, его бы посадили на небольшой срок с. Если генподрядчик не берет откаты с подрядчика и делает все возможное, чтобы никаким образом не быть причастным к движению денег, его сажают, но уже на максимальный срок.