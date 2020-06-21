Утром в День медика в киевский район Позняки мчались десятки специализированных автомобилей скорой помощи. Предположительно из-за неисправности системы газораспределения в панельном жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 взрывной волной стены нескольких квартир вышибло по обе стороны строения. Самое неприятное: фактически «сложилась» несущая стена длинного дома.

Из-за этого даже спасателям запретили входить в дом через подъезды, они достают людей только снаружи с помощью спецтехники. Мэр Киева Виталий Кличко в полдень сообщил о двух погибших. Полиция столицы подтверждает обнаружение тела только одного киевлянина.

Взрыв в «спальном районе» украинской столицы, примерно в 10 утра был слышен даже на Крещатике — то есть в центре города. Район ЧП оцепила полиция, на место взрыва прибыли спасательные службы. Как минимум 3 квартиры на 5, 6 и 7 этажах полностью разрушены. Изрядно пострадали и квартиры по соседству с эпицентром взрыва. Всех жителей дома предупредили о возможном отселении

Во дворе разбиты несколько палаток Госслужбы по ЧС и Общества Красного Креста Украины, в них проходят регистрацию тех из жильцов, кто самостоятельно или с помощью пожарных уже выбрались из «нехорошего дома». Ввиду высокой вероятности дальнейшего обрушения здания жильцам не рекомендуют пытаться спасти что-либо из личного имущества

Жильцы соседних домов в соцсетях рассказывают об обилии пожарных машин, «скорых» и недостаточно быстрой, по их мнению, раскопке завалов, под которыми могут быть человеческие тела. В 13.30 во время пресс-подхода министра внутренних дел Украины Арсена Авакова журналисты услышали две основных версии случившегося. Первая: сдетонировала газовоздушная смесь без дальнейшего горения на 6 или 7 этаже, в различной степени разрушениям подверглись 4, 5, 6, 7 и 8-й этажи. Вторая версия: срабатывание некоего взрывного устройства.

Поиск выживших при взрыве может продолжиться и в ночное время. Пока известно о двух погибших и о трех извлеченных из-под завалов, последним оказывается необходимая медицинская помощь. 21 человек сумел самостоятельно выбраться из покорёженного взрывом дома.

По оценке Виталия Кличко, все жильцы дома №1/5 будут обеспечены временным жильем, а их прежнее, ввиду бесперспективности, будет снесено. Мэр Киева якобы лично наблюдал сегодня элементы строения, «ходящие ходуном»…

Журналистам удалось пообщаться с некоторыми из жильцов дома. Оказалось, в минувший вторник в доме явственно ощущался запах газа. В среду утром люди настояли на приезде аварийной бригады. Утечку вроде бы ликвидировали в стиле «хай так», в приблизительном переводе с украинского — «кое-как»