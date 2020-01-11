СПОРТ

Накал страстей: белорусские борцы сражаются за путевки на Олимпиаду в Токио

13:36 11/01/2020

В Беларуси проходит чемпионат страны по греко-римской, вольной и женской борьбе. На ковер в эти дни вышли лучшие борцы – призеры и чемпионы престижных международных турниров. Участвует и перспективная молодежь, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Накал страстей на минском ковре можно сравнить с международными турнирами высшего ранга. Для Максима Кажарского финальный поединок выдался драматичным. Сначала опытный спортсмен уступал молодому сопернику. Однако затем смог переломить ход боя. Ведь на кону этого чемпионата не только медали, но и возможность попасть на Олимпиаду. «Лицензии в нашем весе нет пока. И здесь приходится выяснять отношения, кто поедет на первый лицензионный турнир. Все хотят попасть на Олимпиаду. Тут происходит ажиотаж», – отметил борец.

Поэтому особое внимание – к олимпийским весовым категориям. Чтобы завоевать пропуск в Японию, сначала нужно проявить себя на домашнем турнире. «В преддверии Олимпийских игр идет отбор на лицензионные турниры, а также Олимпийские игры», – сказал председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

Задачи на предстоящие игры руководство национальной команды пока не озвучивает. С прошлой Олимпиады борцы привезли одно серебро и две бронзы. Однако в этот раз лидеры сборной настроены превзойти результат. «Золото Олимпиады. Я к этому с детства иду. И постараюсь сделать все, чтобы эта мечта сбылась», – сказал борец Сослан Дауров.

Первые номера белорусской команды – маститые спортсмены. Для многих Олимпиада в Токио станет последней. В сборной сейчас переходный этап. Наравне с известными атлетами выступает молодое поколение. Игры 2020 года еще не их старт. Однако в следующий олимпийский цикл тренерский штаб будет делать ставку именно на молодежь. «Показывали последние старты, в прошлом году, у нас среди молодежи были и победители, и призеры мира и Европы. Поэтому в будущее смотрим с оптимизмом», – отметил главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе Владимир Копытов.

Традиционно борьба для Беларуси – один из медальных видов спорта. Пока у команды две лицензии на Игры: одна в греко-римской, вторая – в женской борьбе. Остальные путевки спортсмены попытаются завоевать на лицензионных турнирах уже этой весной.





Полина Срибненко