На одном сайте с интимными услугами были обнаружены фотографии бывшей участницы телестройки Анны Брянской, которая не так давно сама обвиняла в подобном Милену Безбородову. Судя по расценкам, своё тело девушка оценивает не очень высоко. Всего за восемь тысяч рублей любой более-менее состоятельный молодой человек может всю ночь развлекаться с ней, воплощая в реальность свои самые смелые фантазии.



Совсем недавно Аня обвиняла бывшую подругу Милену в том, что как раз она занимается подобной деятельностью. Стоит напомнить, что когда-то раньше девушки близко дружили, Аня даже пускала Безбородову в свою квартиру перекантоваться после выхода с телестройки.



Обвиняя Милену, доказательств у Ани не было, но она постоянно обещала предоставить какие-то фотографии и переписки. Так что вполне возможно, что она просто оболгала Безбородову. Хотя некоторые зрители и подписчики проекта «Дом-2» всё же подозревают Милену в оказании эскорт услуг.