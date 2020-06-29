Следственный комитет возбудит уголовное дело по факту обнаружения черных мешков для трупов с обозначением причины смерти «COVID-19» за зданием больницы в Коммунарке. Подозреваемыми станут сотрудники морга и фирмы, осуществляющей утилизацию медицинских отходов.

Как стало известно «», 28 июня около 17.00 под мостом у здания водоканала в поселении Сосенское были найдены мешки со следами крови и окровавленными полотенцами. На бирках была обозначена причина смерти: «COVID-19», перечислены фамилии четырех умерших. Всего на месте оперативники насчитали одиннадцать полиэтиленовых мешков.

К сведению, умерших от коронавируса вскрывают в специальных моргах, при этом тела в ходе транспортировки упаковывают вместе с документами в два мешка. Похороны проходят по эпидемиологическим правилам.

— Кровавые отходы потенциально опасны. Они должны утилизироваться особым образом. Все, что контактировало с больным, собирается в специальные мешки и передается на утилизацию специальной фирме. Возможно, компания, которая выиграла тендер на утилизацию, отнеслась недобросовестно. Денег взяли за утилизацию, а отгрузили за угол, — предполагает осведомленный источник.

После проведения проверки Следственный управление СК по ТиНАО возбудит уголовное дело — вероятнее всего, по статье УК РФ «Халатность».

Главврач больницы Денис Проценко сообщил, что вся имеющаяся информация передана правоохранительным органам, а распространенные некоторыми СМИ сведения о том, что с мешками также были найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности.