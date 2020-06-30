Сначала прохожие думают, что пес прогуливается в штанах.

В Майями (штат Флорида, США) живет необычная такса. У семимесячного Му двойной окрас: верхняя часть тела, как у таксы, нижняя – как у далматинца, пишет Daily Mail.

Му абсолютно здоров. При этом пегий окрас (пятнистый) у такс встречается крайне редко и обусловлен генетикой.

Хозяйка таксы Виктория Хоффман говорит, что необычный окрас привлекает внимание многих. Люди не могут разобраться, что они видят перед собой. Некоторые сначала думают, что на Му надета куртка или пижама. Виктория забрали Му у заводчика прямо перед карантином. Девушка признается, что ни капли не пожалела о своем решении. для своего питомца Виктория завела аккаунт в инстаграме, где выкладывает его фото и видео. Му уже собрал более 13 000 подписчиков.