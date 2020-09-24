Основной причиной падения трудоспособности людей по всему миру являются депрессия и тревожность. Врач-психиатр Евгений Фомин назвал в эфире радио Sputnik такие проблемы болезнью столетия и указал на «таблетку» от нее.

К симптомам депрессии, в том числе и осенней, чаще всего относят вялость, недостаток энергии, а также нарушение пищевого поведения. Все эти факторы очень сильно снижают трудоспособность человека и эффективность его работы, объяснил врач Евгений Фомин. По его словам, психические заболевания стали вреднее сердечно-сосудистых.

«Депрессия — это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством. Это заболевание выходит сейчас на первое место по причинам нетрудоспособности взрослого населения во всем мире. Раньше это были сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, а сейчас именно депрессия, тревожные расстройства, то есть психические заболевания», — рассказал радио Sputnik психиатр.

Евгений Фомин посоветовал универсальную «таблетку» для борьбы с депрессивными состояниями. По его словам, это спорт.