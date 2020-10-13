Загрязнение воздуха влияет на распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявила научный сотрудник лаборатории средств специфической профилактики вирусных болезней Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Кизхалум Хаметова.

Многие исследователи мира сейчас обнаружили прямую связь между изменениями окружающей среды и распространением опасных вирусов. По данным исследователей, загрязнение воздуха влияет на распространение COVID-19 и, самое главное, течение заболевания, — рассказала Хаметова на пресс-конференции ТАСС.

По её словам, загрязнение воздуха влияет не только на распространение COVID-19, но также увеличивает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и лёгких.

Хаметова отметила, что большинство людей с хроническими заболеваниями, полученными из-за воздействия загрязнения воздуха, более уязвимы для коронавирусной инфекции. Специалист напомнила, что грязный воздух негативно влияет на иммунную систему, поэтому организму тяжелее защитить себя от вирусов.

Ежегодно в Москве загрязнение воздуха провоцирует смерть около 3-3,5 тысяч человек.

NEWS.ru писал, что похолодание будет способствовать распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявили в НИИ Гамалеи. Отмечается, что следующая неделя, на которую синоптики прогнозируют понижение температуры, станет благоприятной для распространения коронавирусной инфекции.