Причина большинства неудач россиян скрыта в излишней скромности, которая граничит с болезненным синдромом самозванца. Как это исправить, рассказал в эфире радио Sputnik директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

Синдром самозванца — это болезненное наследие синдрома отличника, с которым многие россияне сталкиваются в детстве. Из-за такого отклонения взрослому человеку начинает казаться, что все его достижения, успехи и повышения достались ему незаслуженно, случайно.

«В основе синдрома самозванца страх перед успехом реальным и будущим. Человеку легко себя обесценить, ведь если он объяснит все, что с ним происходит какими-то внешними обстоятельствами, то он подстелет себе соломку на будущее. Если произойдет какое-то низвержение с трона, то человек сможет объяснить это тем, что он заранее говорил, что все так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя», — пояснил в беседе с радио Sputnik психолог Сергей Ключников.

Вылечить синдром самозванца и вместе с ним нежелание становиться успешным — можно. Для этого придется начать рисовать «звездочки на фюзеляже», уверяет Сергей Ключников.