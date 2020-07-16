Его сделали не Homo sapiens.

Ученые нашли в Эфиопии, в местечке Консо-Гардула, редкий костяной топор, которому 1,4 млн лет, пишет Phys.org.

По мнению исследователей, топор был изготовлен представителем человеческого вида Homo erectus из бедренной кости бегемота. Ранее в этом же месте уже находили топоры, но все они были сделаны из камня. Также сообщается, что это всего лишь второй костяной топор Homo erectus, известный науке.

Фото: Berhane Asfaw, University of Tokyo

Топор имел овальную форму, его длина составляла примерно 13 см. Острым оказался только один его край. Для заточки мог использоваться другой инструмент, возможно, каменный. Топор могли использовать для разделывания туш животных, которых добыли на охоте.

По конструкции каменные и костяные топоры похожи. Технология изготовления костяного топора была сложнее. Для каменного было достаточно расколоть камень, чтобы появилась острая кромка. Кость же парой ударов заострить нельзя. Мастеру в этом случае требовалось долго и монотонно работать над костяным топором. Однако пока остается загадкой, почему мастер использовал кость бегемота, а не более твердый материал – камень.

Ученые также отмечают, что представители вида Homo erectus были достаточно умны и развиты. Ведь они оказались достаточно искусны в изготовлении инструментов, на что указывает конструкция найденного топора.