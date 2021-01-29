На риск укажут специфические иммунные клетки.

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у больных коронавирусом в тяжелой форме много иммунных клеток M-MDSC. Это специфические клетки, подавляющие работу Т-клеток. Как полагают специалисты, этим и объясняются тяжелые осложнения — в итоге клетки, которые должны защищать организм от вируса, работают плохо.

Во время исследования были сопоставлены образцы крови и мазки, полученные от здоровых людей, зараженных гриппом, больных с легкой формой ковида, а также от погибших от этого вируса. Исследователи выяснили, что при серьезной форме уровень M-MDSC сильно выше, чем при легкой форме.

Была замечена и еще одна интересная деталь — по сравнению со здоровыми людьми и зараженными гриппом, во всех образцах пациентов с коронавирусом уровень Т-клеток оказался ниже.

Как считают авторы исследования, большое количество M-MDSC выявленное в начале заболевания может указать на высокий риск тяжелой формы и появления осложнений. Такой тест можно использовать для определения необходимости госпитализации и составления тактики лечения.

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