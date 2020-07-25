22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон.

Утром в субботу волонтеры сообщили, что обнаружили тело Александра Владимировича.

В поисках прославленного советского чемпиона участвовали помимо добровольцев подразделения МЧС и Мособлпожспаса.

"К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено", — сказал представитель отряда "Лиза Алерт".

Источник в правоохранительных органах отметил, что Иваницкий утонул в реке. Предварительный осмотр тела не выявил криминального характера смерти.