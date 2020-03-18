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Граждане, которые находятся на 14-дневном карантине в связи с распространением коронавируса в РФ, смогут оформить больничный лист дистанционно, представив фото подтверждающих документов, рассказали в среду в пресс-службе Минтруда России.

«Оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно. Достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд», — говорится в пресс-релизе.

В министерстве сообщили, что соответствующий порядок был утвержден в среду в правительстве. Такой больничный оплачивается частями, а не после его закрытия, пояснили в министерстве.

«Впервые реализована возможность получить больничный дистанционно. Минтруд совместно с Фондом социального страхования запускает механизм, который даст находящимся на карантине гражданам возможность удобно оформить больничный, а тем, кто посещает медицинские учреждения, — избежать контактов с потенциальными носителями вируса», — приводит пресс-служба слова министра Антона Котякова.

Больничный лист по карантину будет оплачиваться из средств Фонда социального страхования, то есть предприятию не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства, добавили в ведомстве.

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