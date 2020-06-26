Александр Большунов получил большой Хрустальный глобус за победу, которую он одержал в марте. Церемония вручения долгожданного приза прошла в пятницу в Москве. Лыжник стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам.

«Если честно, уже забыл, как это все было. Гонки завершились, а кубок находился в Канаде, поэтому эмоции ушли на второй план. А с победой меня тогда первым поздравил Юрий Викторович Бородавко. Ни от кого я не ждал результатов, только от себя. Надо тренироваться больше и работать самому. Пересекаешь финишную черту, получаешь эмоции – это самое главное».

Александр, наверное, реально уже забыл, как это было в прошлом сезоне. Да и месяцы после его окончания выдались не из самых стандартных. Карантин – не подарок.

А в этом насыщенном для лыжника сезоне-2019/20 было многое: Саша стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски», выиграл общий зачет Кубка мира и стал обладателем малого Хрустального глобуса в дистанционных гонках. Но уже были отменены заключительные этапы Кубка мира в Северной Америке из-за распространения коронавируса, и вручение призов как-то и не состоялось. И только пару недель назад FIS объявила о том, что удалось переслать трофеи.

«Мы долго ждали, когда награда приедет из Канады к нам, – говорит Елена Вяльбе, президент ФЛГР и главный тренер сборной России. – Сезон был немного скомкан в конце. Но последний раз для нашей страны среди мужчин завоевал в 1983 году большой Хрустальный глобус Александр Александрович Завьялов. Так что это серьезная заявка. И уверена, что любители по достоинству оценивали преимущество Саши. Для меня это один из самых великих трофеев. Саша, от всей души поздравляю тебя! Желаю не останавливаться на этом. Надеюсь, что мы еще будем долго радоваться твоим успехам».

И потом еще добавила, что вообще старается спортсменов лишний раз не напрягать и от дела не отвлекать. А команда России – вся очень целеустремленная. А уж для Саши слова, призывающие решать цели, которые традиционно стоят перед сборной, – вообще будут лишними.

А Саша – что Саша? Так и признается: «В голове – новые задачи, я стараюсь сделать все для завоевания еще одного Большого глобуса, чтобы его вручили по всем правилам – после заключительного этапа Кубка мира. И чтобы испытать реальные, крутые эмоции».

Тут он прав, конечно. Победитель должен наградой насладиться. А побежденные – его поздравить. Но получилось то, что получилось: только норвежец Шур Рёте отправил Большунову поздравление. Рёте, который не скрывает, что пора изучать технику россиянина. Секрет успеха Сан Саныча не дает покоя ему и коллегам.

«Мы много это обсуждали и чесали затылок, потому что он один из тех, кто обладает высочайшей выносливостью, но в то же время невероятно хорош на финише. Он может убежать от наших лучших спринтеров и обойти в спурте лучших дистанционщиков. Мы не можем сдаться в этой схватке… Мы не можем позволить русскому побеждать нас в каждой гонке. Пора отправляться домой, смотреть видео и изучать его технику. Он чрезвычайно хорош на различных участках трассы. Нам предстоит много работы».

Не остался недавно в стороне от признания таланта Большунова и норвежец Клебо. «Он прошел путь от лучшего в спринтерских гонках до лучшего на дистанции и был лучшим универсалом прошлого сезона. Судя по его бегу «классикой», он делает многое верно. Нам есть чему у него поучиться, но нужно искать и собственные решения. Большунов во многом тренируется правильно, это всем видно».

А вот с наградой Сашу не поздравил. Хотя сам Большунов готов всех оправдать: «Ни церемонии, ничего не было, поэтому, мне кажется, и не было поздравлений со стороны соперников».

Правда, у Елены Вяльбе, как обычно, более жесткий взгляд на жизнь: «Главный соперник Йоханнес Клебо расстроился и, как легко ранимый человек, не смог поздравить Сашу с победой. А в целом, зачем ждать от них поздравления? Надо самим радоваться. У нас вид спорт очень тяжелый. Не зря говорят, что лыжники как лошади».

Сегодня Александр Большунов устремлен уже в будущее. Так и подписал один из роликов, на котором показал тренировку на велосипеде: «Врываемся в новый сезон».

«Не говорю о своих целях громко. Главное, чтобы в предстоящем сезоне состоялся чемпионат мира, на котором моя главная цель — завоевать медаль, что не хватает в моей коллекции, – говорит Большунов. – Во время коронавируса тренировался дома, благо живу в селе. (Село Подывотье Брянской области). Но сейчас все восстанавливается и начинается нормальная подготовка. Как тренировался? На тренировке всегда был один, пересечься мог только с лесными животными».

И вообще-то он не скрывает секрет своего успеха. «Каким образом расслабляетесь?» – «Никаким. Расслабляемся только на соревнованиях, а на тренировках приходится вкалывать».

В общем, правы те специалисты, что констатируют: «Обыграть Большунова непросто, нужно иметь план, только вот лучший план – это иметь лучшего гонщика. А сейчас это Александр».

За это – и главный лыжный приз. Хорошо, что он все-таки добрался до Саши. Он его теперь отвезет домой и «поставит в тихое и спокойное место». И будет дальше «врываться в новый сезон».