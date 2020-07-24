class=»article__block» data-type=»text»>Он добавил, что в свете этого Китай не раз делал представления американской стороне, и США полностью сознают ситуацию.

Ранее радио Sputnik сообщило, что власти Китая потребовали, чтобы консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность.

Как подчеркнуло китайское министерство, это требование является законным и необходимым ответом, и ответственность за происходящее лежит на Вашингтоне.

В среду радио Sputnik сообщало, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в Хьюстоне. Как заявила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В МИД КНР, в свою очередь, назвали это решение политической провокацией и заявили, что примут ответные действия.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в КНР пообещали США ответ на закрытие генконсульства.

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