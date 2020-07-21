Надпись «Лето в Подмосковье» появилась на поле в городском округе Ступино недалеко от аэропорта Домодедово.

Об этом сообщает телеканал «360».

Площадь надписи составляет 16,82 га, или около 16 футбольных полей.

На поле растут травы кормовых культур. Всё, что скосили, отдали на корм. К сентябрю всю территорию выкосят полностью.

Надпись сделали два геодезиста с использованием двух тракторов.

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