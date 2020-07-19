Алан Булкаты. Желтую надпись Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке в третий раз за неделю облили краской, сообщили Mpravda.com в департаменте полиции Нью-Йорка.

В понедельник неизвестный вылил на надпись ведро с красной краской, в пятницу ее залили краской синего цвета.

«Сегодня в 14.59 две женщины вылили черную краску на надпись. Их арестовали. Во время задержания один из сотрудников полиции поскользнулся на краске и повредил руку и голову», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейского доставили в больницу, он в стабильном состоянии.

Женщинам пока не предъявили обвинения, сказал он. Сотрудник пояснил, что задержанным за аналогичное деяние в пятницу предъявили обвинение в причинении ущерба, и предположил, что в этом случае обвинение будет аналогичным.

«Это мелкое правонарушение, это не уголовное преступление», — добавил он.

На кадрах, которые уже попали в сеть, видно, что черную краску по желтой надписи размазывает афроамериканка.

Между тем, в местных СМИ каждый случай, когда кто-то выливает краску на надпись Black Lives Matter, называют актом вандализма.

В то же время в Нью-Йорке есть группы активистов, выступающих в поддержку полиции. В отличие от сторонников BLM они не разделяют идею сокращения финансирования правоохранительных органов. Сторонники полиции используют слоган Blue Lives Matter и уже обратились к властям города с просьбой нанести соответствующую надпись на одну из улиц Нью-Йорка.