Gemini https://www.profvest.com/2021/10/gemini-otzyvy-obzor.html — это доступная для большинства пользователей криптовалютная биржа, подходящая как для новичков, так и для опытных трейдеров. Наличие ведущих в отрасли средств обеспечения безопасности, собственного горячего кошелька и центра поддержки делает Геними заслуживающей внимания, если вас интересуют криптоинвестиции или торговля криптовалютами.

Gemini Trust Company LLC — это криптовалютная биржа, на которой можно покупать, продавать и торговать почти 100 криптовалютами. Наряду с достойным выбором криптовалют, на платформе обеспечивается надёжная защита счетов и меры по обеспечению соответствия. Кроме того, пользователи могут воспользоваться услугами различных продуктов и сервисов, включая криптовалютную кредитную карту, позволяющую зарабатывать проценты на криптовалюте, встроенный горячий кошелек и поддержку оплаты криптовалютой своих любимых розничных продавцов.

Плюсы

Страхование горячего кошелька: Горячий кошелек Gemini обеспечен страхованием цифровых активов. Пользовательские средства, хранящиеся в кошельке, будут застрахованы в случае нарушения безопасности или взлома.

Надежная защита: С первого дня своего основания Геними делала сильный акцент на безопасности пользователей. Она обеспечивает несколько элементов управления и функций, а также страхование, помогающее защитить активы пользователей.

Минусы

Доступно всего порядка 100 криптовалют: По сравнению с другими конкурентами, Gemini может предложить меньше криптовалют для покупки, продажи и торговли.

Комиссионные за торговлю могут быть высокими: Комиссии Геними за торговлю относительно высоки, особенно если вы торгуете малым

Инвестиции в криптовалюты, децентрализованные финансы (DeFi) и первичные предложения монет (ICO) сопряжены с высоким риском и спекуляциями, а рынки могут быть чрезвычайно волатильными. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.

Заключение

Те, для кого важна безопасная и комфортная платформа для покупки, продажи и торговли криптовалютами, смогут найти то, что хотят, в Геними. Она обеспечивает легкий в использовании интерфейс и предоставляет простую форму покупки/продажи для новичков. Продвинутым трейдерам будет полезна платформа Active Trader, предоставляющая расширенные возможности для построения графиков и множество типов ордеров.

Несмотря на то, что организация комиссий является несколько более сложной, по сравнению с другими передовыми платформами, она является прозрачной в части комиссий, так что вас не удивят неожиданные расходы. Неважно, новичок ли вы в криптовалютах или опытный трейдер, эта биржа заслуживает внимания, если вы задумываетесь об инвестировании в криптовалюту или торговле ею.