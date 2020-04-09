Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, поместили в закрытый инфекционный бокс. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил ее пресс-секретарь Александр Велор.

«Она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть, чтобы ее проведать. Врачи говорят, что это нормальные меры при такой болезни. Это такой закрытый инфекционный бокс, куда они заходят в облачении, похожем на скафандр», ― цитирует его журнал StarHit.

При этом Велор отметил, что коронавирус у Бабкиной пока не подтвержден, а врачи остановились на диагнозе «осложненная пневмония».

Ранее, 7 апреля, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что певицу поместили в медикаментозную кому.

О госпитализации певицы стало известно 6 апреля. По словам источников «Известий», Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, «скорая» увезла ее в платную клинику. По некоторым данным, артистка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, на фоне двусторонней пневмонии у нее обострились хронические заболевания.

Представитель артистки утверждает, что у Бабкиной взяли тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.