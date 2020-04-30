Народная артистка России Надежда Бабкина после выписки из больницы обратилась к подписчика в Instagram и рассказала о своем лечении.

Артистка была госпитализирована 6 апреля. По данным источников «Известий», Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, она жаловалась на боли в сердце.

В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию. Певица находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам агента Бабкиной, ее тесты на коронавирус были отрицательными.

28 апреля стало известно о скорой выписке артистки.

«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», — рассказала артистка в соцсетях 30 апреля.

Певица поблагодарила весь медицинский персонал за заботу и лечение, а также друзей, коллег и семью за поддержку.

Также Бабкина отметила высокий уровень московской систему здравоохранения, в связи с чем выразила особую благодарной мэру Москвы Сергею Собянину и руководителю Департамента здравоохранения Алексею Хрипуну.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление», — добавила певица.

23 апреля ведущий «Модного приговора» Александр Васильев сообщил, что личный водитель Надежды Бабкиной и его семья заразились коронавирусом.