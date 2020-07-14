Закрытые из-за пандемии аквапарки Краснодарского края терпят серьезные убытки — им приходится платить зарплаты сотрудникам и обслуживать горки в отсутствие посетителей. Пока власти не спешат пускать туристов в бассейны, представители аквапарков уверяют: у них отдыхать безопаснее, чем на пляже, благодаря хлорированной воде. Тем временем инфекционист РНИМУ им. Пирогова заявил «Газете.Ru», что не разделяет их оптимизма.

Аквапарки Краснодарского края смогут возобновить работу, когда показатель заболеваемости COVID-19 в субъекте снизится до 0,5, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сейчас показатель равен 1,0. «Потихонечку он будет опускаться», — добавили в ведомстве в разговоре с РИА «Новости».

Кроме того, федеральная служба до сих пор не предоставила регионам рекомендации относительно работы аквапарков в условиях пандемии, из-за чего их открытие невозможно, отметили в краснодарском Роспотребнадзоре.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Иван Коновалов объяснил «Газете.Ru», почему власти медлят с открытием аквапарков. «Дело в том, что пляжи находятся на открытом воздухе. Статистически инфицирование происходит в закрытых помещениях — это связано с более низкой циркуляцией воздуха. В случае с открытыми аквапарками речь идет о небольшом объеме воды, который используется в бассейне, из-за чего риск заражения увеличивается», — отметил эксперт.

Однако есть у аквапарков и санитарно-эпидемиологические преимущества в сравнении с черноморскими пляжами, которым разрешили открыться еще в начале июня.

«Хлорирование, конечно, обладает антисептическими свойствами. Но основной путь передачи инфекции — это все-таки капельный и воздушно-капельный. А органы санитарно-гигиенического контроля реализуют подобные ограничивающие и разрешительные мероприятия исходя из худшего сценария», — заявил Коновалов.

В это время руководство и сотрудники аквапарков страдают из-за невозможности возобновить деятельность: они рассказали «Газете.Ru», что содержать горки и территорию в порядке очень дорого, что особенно ощущается при отсутствии выручки.

«Это провальный сезон. Мы испытываем финансовые проблемы: половина сезона прошла, а мы не работаем, только платим в фонд оплаты труда, продолжаем обслуживать горки. Если горки и бассейны не обслуживать, то они просто придут в запустение. Надо будет закрываться на длительную реставрацию, на которую придется еще больше трат денежных», — сообщили «Газете.Ru» в сочинском аквапарке «Аквалоо».

Те же проблемы испытывает аквапарк с другого конца черноморского побережья — GoodZone. «Мы стоим не в ноль, а в минус. Продолжаем поддерживать аквапарк в работоспособном состоянии, а это оплата коммунальных услуг, аренда — весь спектр затрат, который мы несем», — сообщил «Газете.Ru» Виктор Ромащенко — управляющий водно-развлекательного комплекса, расположенного в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края.

Работники аквапарков считают, что отдыхать в их заведениях безопаснее, чем в других местах, где обитают туристы. «Море открыли — на море нет коронавируса, а в хлорированной воде есть. В Краснодаре вон жалуются, что дети купаются в фонтане с технической водой. Так откройте аквапарки, и будут дети плескаться в обычном бассейне!» — сообщили «Газете.Ru» в аквапарке «Джубга» в Туапсинском районе Краснодарского края.

Сотрудники развлекательных комплексов признались, что уже и не надеются на их открытие. «Надежда уже исчезает, потому что на данный момент ограничения поставили до 21 июля, а это уже конец сезона: остается только август. Сентябрь — это не сезон, так как люди уезжают с детьми в свои города, прибывает только более зрелый контингент, которому аквапарк не нужен», — отметили в «Аквалоо».

Тем не менее, если аквапарки все-таки откроют, то вряд ли получится возместить те убытки, которые они понесли в месяцы простоя, сказал «Газете.Ru» глава GoodZone. «Никто не знает, какой будет сезон. Сколько будет людей в аквапарке — сезон ведь уникальный в этом году. Непонятно, сможем ли мы компенсировать убытки хотя частично.

Почему пляжи и другие сферы деятельности могут работать, а аквапарк на открытом воздухе с хлорированной водой и с прямыми солнечными лучами — нет. Мы эту логику не понимаем», — подчеркнул Ромащенко.

Известно, что руководители аквапарков и водно-развлекательных комплексов Сочи уже обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разрешить им возобновить работу при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

«Аквалоо», «Морская звезда», «Амфибиус» и «Аквапарк „Маяк“ направили главе субъекта письмо, в котором указали, что подготовили территорию и персонал для обслуживания гостей в период пандемии. „С целью подготовки к курортному сезону предприятиями произведена закупка антисептических средств и средств индивидуальной защиты, разработаны способы исполнения требований Роспотребнадзора в сложившейся обстановке“, — говорится в обращении, которое оказалось в распоряжении РИА „Новости“.

Аквапарки отметили, что государственная финансовая поддержка не способна „компенсировать возникшие убытки компаний“. Вдобавок, руководители сочинских комплексов в очередной раз подчеркнули, что работают на открытом воздухе под воздействием ультрафиолетового излучения, а вода, используемая на горках и в бассейнах, постоянно обеззараживается.