Надежда Ермакова впервые рассказала, что могла стать мамой, но в определенный момент плод замер. Девушка поделилась информацией в своём микроблоге, отвечая на один из вопросов подписчиков.



Совсем недавно Надежда Ермакова делилась позитивным настроением и с упоением говорила о развитии отношений с одним из сотрудников «Дома-2». Девушка вовсю готовилась к свадьбе со звукорежиссером Артемом, с которым её связывало около четырёх лет серьёзных отношений. Также по секрету она рассказала о том, что планировала в этом году стать матерью. Но в декабре прошлого года Надя шокировала подписчиков новостью о том, что никакой свадьбы не будет, потому что Артём изменил ей.



Сейчас Надя по-прежнему мечтает о крепкой и дружной семье, но пока что она не встретила того единственного мужчину. Раньше девушка неоднократно говорила, что в первую очередь хотела бы построить карьеру, добиться чего-то в жизни, а только потом обзаводиться мужем и детьми.