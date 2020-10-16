Вторая волна пандемии навеяла Надежде Ермаковой желание отправиться в путешествие.

Всех пугают второй волной… Большая часть людей осталась без отпуска в этом году, к сожалению… А настроение — все бросить и уехать на пару дней куда-нибудь… У меня у одной такое состояние? Или это осень так действует?!

Давайте честно… Если бы у вас была возможность прям сейчас куда-нибудь свалить, куда бы вы отправились? Что это за место?

В идеале, я мечтаю о Париже и Венеции, я никогда не была в Италии и Франции, мне кажется, там атмосферно очень. Недавно нашла свой дневник, который вела с 18 до 23 лет и уже тогда мечтала об этих местах… Ну, а трезво оценивая ситуацию я бы просто куда-нибудь поехала по России, ведь столько крутых городов вокруг… А вы? Куда бы сорвались прям сейчас на несколько дней, если б появилась возможность?)