Кастинг-директор Дома-2 Надежда Ермакова призналась в том, что она большая любительница поспорить.

Как часто вы спорите?

Я почти всегда! Какой-то азарт и кураж включается в момент, без возможности подумать, а стоит ли)

Но я спорю, понимая свои силы, что точно выиграю. И так, самые нелепые споры, как то раз я проспорила в карты летом идти 2 двора и через дорогу на остановку за 2 батонами, напевая русскую народную песню, но я должна была идти в одних шортах, валенках и ушанке. То есть топлесс) короче, спасли длинные волосы, ими прикрылась, и шла и пела «во поле береза стояла»😂😂жаль, тогда не было телефонов, а то б сохранила нетленку) На сейшелах как-то поспорила с коллегой и проиграла. Пришлось месяц таскать ему завтраки в кровать) кстати, это видео у меня есть) оно очень смешное😂😂 И вот 10 дней назад я поспорила с коллегой, что до нового года не съем ни кусочка шоколадки, вот где был мой моцк?😂😂Это ж 3.5 месяца в завязке😂😂поспорила на 15.000 рублей и танцы под Бузову на табуретке в аппаратной😂😂танцы пугают меньше, чем понимание, а где взять силу воли теперь?) А еще были смешные споры, которые я выиграла, например, покрасили лицо другу зеленкой, дали гитару и отправили на центральную площадь, чтобы он пел «у курского вокзала»😂😂Один раз узнала о споре двух приятелей на меня, поехала в ночь в отель с рдним из них, завязала ему глаза, раздела его, он то в предвкушении думал у нас ролевые игры и будет секс, а я сбежала с его шмотками, оставив одного в отеле голого)) больше я не видела его) Это я не говорю о том, как мстила бывшим, размещая их голые фото и номера телефонов на гей сайтах😂😂

Короче, вот интересно, я одна такая по жизни подписываюсь на такие смешные, нелепые споры?😂😂А у вас были в жизни смешные споры?) рассказывайте?) если наберем 200 комментариев, выложу видео со спора, где со стихами на сейшелах таскала завтраки коллегу на сейшелах)))