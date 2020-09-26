Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о новых мячах, которыми теннисисты будут играть на Roland Garros. Спонсором, предоставляющим турниру мячи, ранее была компания Babolat, но с этого года мячи будет поставлять Wilson.

«Уже тренировался с этими мячами. Они супермедленные и тяжелые. Даже на Мальорке, в теплых условиях, они был медленными. А на Roland Garros будет прохладно. Не уверен, что это хорошие мячи для грунта, — приводит слова Рафаэля цитирует Надаля Tennis Majors. — Знал об этом еще до приезда в Париж. Не вижу никаких проблем — просто приму этот вызов. Сохраняю позитивный настрой и постараюсь приспособиться к новым условиям. Организаторам нужно подумать на эту тему и, возможно, решить проблему. Такие мячи могут доставить проблемы — они опасны для локтей и плеч».

Старт основной сетки 124-го по счету Открытого чемпионата Франции будет дан 27 сентября. Завершить турнир организаторы планируют 11 октября. Изначально соревнования в Париже должны были пройти с 25 мая по 7 июня, но были перенесены на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Предыдущий турнир серии Большого шлема — US Open — проходил на кортах Нью-Йорка без зрителей, а Уимблдон был вовсе отменен впервые со времен Второй мировой войны.