Испанец Рафаэль Надаль уступил со счетом 2:6, 5:7 аргентинцу Диего Шварцману в матче четвертьфинала турнира серии Masters в Риме, призовой фонд которого составляет 3,85 млн евро.

«Сейчас не время искать оправдания. Это момент, чтобы признать, что я играл не очень хорошо. Это был совсем не мой вечер. После долгого отсутствия соревнований я провел два хороших матча, а сегодня сыграл плохой против хорошего соперника», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

34-летний Надаль занимает вторую строчку в рейтинге, в его активе 85 побед на турнирах ATP, девять из них испанец одержал на в Риме, включая прошлогоднюю.

В полуфинале Шварцман сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады. В другом матче 1/2 финала первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с норвежцем Каспером Руудом.