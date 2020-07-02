Airbus A-320 и Boeing-777 чудом разошлись над Ростовом-на-Дону, сближение составило 150 метров, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что самолет, который направлялся из Ростова в Москву, пересекся с авиалайнером, который следовал из Осло в Дубай. Диспетчеры аэропорта заметили вероятность сближения с опозданием.

Диспетчеры попытались предупредить пилотов Boeing-777, который следовал в ОАЭ, но те приняли предупреждения за фоновые переговоры. Через некоторое время в кабинах пилотов сработали датчики опасного сближения. Оно оказалось вдвое превышающим допустимую норму – 150 метров вместо 300.

В результате самолетам удалось разойтись. Будет выясняться, допустили ли диспетчеры аэропорта оплошность. Этим займется специальная комиссия.