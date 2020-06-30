Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил снимок в Instagram с новой причёской и был высмеян подписчиками в комментариях.

На фото футболист снялся вместе с полузащитником туринцев Хуаном Куадрадо. Спортсмен распустил волосы, чтобы сделать прическу, как у одноклубника. «Что думаете о моей попытке выглядеть как мой братишка?» — написал Роналду в своём посте.

Бывший игрок «Ювентуса» Меди Бенатиа, и нападающая сборной Португалии Джессика Силва высмеяли причёску Роналду, некоторые пользователей сравнили его с бараном, а еще один предложил форварду обзавестись новым парикмахером.