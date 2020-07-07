Над Москвой летит комета, которую можно наблюдать в предрассветные и ночные часы. Это C/2020 F3 NEOWISE, открытая 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом WISE. За три месяца она существенно приблизилась к Земле и почти видна невооруженным глазом, как, к примеру, ярчайшая звезда Альдебаран в созвездии Тельца.

Как сообщил «» астроном Леонид Еленин, комету хорошо видно перед рассветом на северо-востоке, очень низко над горизонтом – она похожа на размытое пятнышко. В бинокль можно разглядеть ядро и хвост небесной странницы. Такие кометы появляются примерно несколько раз в десятилетие.

Ближе всего к Солнцу (в перигелии) комета находилась 3 июля. Расстояние это составляло 0,29 астрономических единиц. Астрономы предполагали, что C/2020 F3 может развалиться, подойдя к светилу на такое расстояние, но этого не произошло.

После 3 июля блеск кометы начал падать. По мере удаления от перигелия она будет все выше, но скорее всего, станет тускнеть. Путь ее будет пролегать через созвездия Тельца, Возничего, Рыси, Большой Медведицы и Волос Вероники, после чего она покинет нашу Солнечную систему.