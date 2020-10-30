Несмотря на более высокие по сравнению с прогнозами темпы восстановления экономики Европы, над ней нависла угроза, связанная в основном с введением новых ограничений из-за коронавируса, пишет CNBC.

В третьем квартале ВВП Франции вырос на 18,2 процента, Германии — на 8,2. Общий ВВП еврозоны за три месяца увеличился на 12,7 процента, в то время как аналитики прогнозировали 9,4.

Показатели стали рекордными за всю историю существования еврозоны. Причина — в слишком низкой базе. По итогам второго квартала совокупный ВВП блока снизился на 11,8 процента.

Однако дальнейшего роста в нынешнем году ожидать не стоит, предупреждают эксперты. Правительства большинства стран возвращают вводившиеся весной из-за коронавируса ограничения. Наиболее серьезные меры введены во Франции, где до 1 декабря будет действовать строгий карантин, а жителям разрешено выходить из дома лишь по необходимости.

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард, в свою очередь, рассказала, что регулятор намерен продолжать и расширять программу количественного смягчения по скупке гособлигаций стран еврозоны, и призвала правительства нарастить расходы для борьбы с кризисом.

Видео дня. В России могут разрешить займы по водительским правам